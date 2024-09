Inter, scatta l'ora di Frattesi: la rivoluzione di Inzaghi parte dal bomber di Spalletti

. Il tecnico piacentino non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione, in vista della sfida di domani sera contro il Monza, ma la candidatura dell’ex Sassuolo per un posto dal 1’ si fa sempre più insistente. Il periodo d’oro vissuto in queste due settimane di Nazionale (due reti in due partite con l’Italia) va sfruttato immediatamente, anche per dare una precisa sterzata a quanto fatto vedere lungo tutto il corso dell’ultima stagione.

(tre, se contiamo che le ultime sono arrivate a Scudetto già conquistato). Ma quest’anno l’intenzione è di invertire la rotta, è un preciso traguardo che il classe ‘99 si è imposto, ma non solo.. D’altronde, anche in estate,. E grazie e arrivederci alla sirene e agli interessi derivanti da Roma e, soprattutto, Juventus che avevano sondato il terreno con il giocatore. Nell’ultima sessione, infatti, il board meneghino aveva tranquillizzato l’agente, passato nella sede del club per conoscere i piani e i programmi futuri dell’Inter per Frattesi.

, vero e proprio dodicesimo di questa squadra. E alla prima opportunità, alla vigilia di una serie di impegni importanti (compreso l’esordio nella nuova Champions League, in una rivincita di Istanbul 2022 contro il Manchester City, e il derby con il Milan di domenica sera prossima), ecco che l’allenatore ex Lazio pensa di concedere un’immediata chance al suo giocatore.. Una maglia dal 1’ che Spalletti, in Nazionale, gli ha concesso senza dubbio alcuno, venendo ricompensato da due reti contro Francia e Israele. Due gol (la sua media è di una marcatura ogni 176 minuti con la divisa dell’Italia) che ne fanno il capocannoniere della sua era in azzurro. Ma che Frattesi sappia essere al posto giusto, al momento giusto, non è certo una novità.: si parte dalla sfida al Monza, dopo tre match consecutivi in panchina e solo qualche spezzone disputato. Frattesi è pronto a esplodere.

