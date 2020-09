Dopo gli arrivi diSi perchè da troppo tempo il mercato nerazzurro è condizionato da questache nel tempo si sono rivelati investimenti onerosi e sbagliati da parte della società.Non mi risparmio ialla dirigenza quando sono meritati ma dall’altra parte è anche giusto e obiettivo evidenziare, o semplicemente analizzare, gliche in questi anni sono stati commessi senza poi riuscire a porvi rimedio.portando a Milano quel Kantè che nel cuore dello scacchiere del tecnico leccese farebbe davvero la differenza.Il perchè è semplice e non è un mistero per nessuno. Per comprare bisogna vendere (a meno che tu non sia il Manchester City che fa quello che vuole, quando vuole e come vuole) e l’Inter non ci sta riuscendo.. Gabigol, Kondogbia, Joao Mario e Dalbert sono gli esempi più lampanti ed attuali.Se con Gabigol e Kondogbia pagati nell’insieme 80 milioni di euro una pezza là si è messa sugli altri due purtroppo no. Joao Mario e Dalbert sono ancora a libro paga ma nella rosa nerazzurra per loro (giustamente) non c’è spazio.che in questo periodo faticano a trovare acquirenti, quindi o li regali (ma non si può fare minusvalenza) o devi essere bravo a trovare una soluzione per guadagnarci e non perderci.A questi nomi aggiungiamo la situazione di, sempre più lontano dal Bayen Monaco, pure lui comunque fuori dal progetto Conte. Ranocchia sembra ad un passo dal Genoa maL’elenco della spesa appena fatto serve a far capire che l’impossibilità a sborsare certe cifre sul mercato ce la siamo un pò cercata in questi ultimi anni.Soldi che, ad oggi, avrebbero fatto comodo per portare ad Appiano un campione come Kantè.Il giocatore costa ancora tanto e guadagna ancora tanto. Un anno di “regalo” al Cagliari può bastare, adesso il belga può davvero tornare molto utile alla causa soprattutto dopo i problemi avuti da Conte nell’ultima stagione in quella zona di campo. Nainggolan con Vidal, Barella, Sensi, Eriksen, Brozovic (se rimarrà) più il jolly Gagliardini andrebbero a comporre un centrocampo di altissimo livello pronto per lottare davvero con la Juventus per il titolo.che ci stiamo trascinando da troppo tempo. Staremo a vedere se questa sessione di mercato basterà per tirare una riga, cedere chi non fa parte del progetto e di conseguenza poter realizzare i sogni più costosi nostri e di Conte.