Ancora una prestazione super, ancora un gol, ancora un passo avanti per una maturità calcistica che lo porterà lontano. Sandro Tonali, dopo Moise Kean, è il talento classe 2000 più chiacchierato d'Italia con tutti i top club in fila davanti all'ufficio del presidente del Brescia, Massimo Cellino, pur di provare a strappare un accordo sul suo futuro e fra queste c'è sicuramente anche l'Inter.



SCOUT DELL'INTER - Anche venerdì sera, in occasione della sfida vinta dalle Rondinelle per 2-0 contro il Venezia, osservatori del club nerazzurro hanno visionato dal vivo proprio il centrocampista lodigiano. Tonali si sta tra l'altro destreggiando al meglio non solo nel ruolo di regista basso davanti alla difesa ricoperto per gran parte della sua giovane carriera, ma anche nella nuova posizione da mezzala che Eugenio Corini ha ridisegnato apposta per lui.



PROMOSSO - Una relazione positiva, l'ennesima di una lunga stagione in cui l'Inter ha seguito costantemente Tonali nel suo percorso di crescita. Secondo Tuttosport presto l'ad Beppe Marotta proverà l'affondo decisivo con Cellino. La concorrenza è forte e vede Juventus, Roma, Milan e Napoli in forte pressing, ma il neo-ad nerazzurro vuole giocarsi la carta dell'acquisto lasciando però Tonali in prestito proprio a Brescia per un'altra stagione. Cellino ascolta, ma chiede almeno 25 milioni di valutazione. Chi la spunterà?