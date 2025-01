Inter, ottimismo per Zalewski: Ausilio attende la fumata bianca da Roma

, l’esterno della Roma che ha già detto sì ai nerazzurri ma che sta trattando il rinnovo di contratto con la Roma affinché i giallorossi possano lasciarlo partire in prestito, come chiede l’Inter. Sembra una cosa semplice, ma non lo è. Perché di mezzoe puntato i piedi: Inter o vado via a scadenza a giugno. Un modo per dire alla Roma “o mi accontenti o mi accontenti”.

L’Inter è stata chiara con il calciatore e con il suo agente: Oaktree promuove l’operazione solo se condotta in prestito con diritto. Niente obbligo. Le condizioni non entusiasmano la Roma, ma pur di non perderlo a zero può convenire anche ai giallorossi, un prestito oneroso con il risparmio dell’ingaggio. La speranza è che il calciatore possa rilanciarsi in nerazzurro per poterne ricavare un profitto 12 mesi dopo.