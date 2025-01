Inter, la Champions League ti fa ricca: già incassati 86 milioni

Getty Images

I nerazzurri hanno salutato la prima fase della massima competizione con un sonoro successo a San Siro, il 3-0 contro il Monaco grazie alla tripletta del capitano Lautaro Martinez consente di saltare i playoff, risparmiandosi due partite per tornare protagonisti a marzo, quando potrebbero anche affrontare una tra Juventus e Milan agli ottavi.Ecco l'analisi degli incassi della società di viale della Liberazione dalla competizione UEFA al termine della fase campionato.

- Il sito specializzato Calcio e Finanza, sulla base dei dati a disposizione, può fornire una stima dei ricavi durante l'arco della competizione per i singoli club, specificando le voci di incasso.Si parte con il, uguale per tutti, che porterà nelle casse delle società italiane. C'è poi il, una novità della stagione corrente che porterà unSi passa poi ai, considerando che da quest'anno le vittorie (2,1 milioni di euro) e i pareggi (700mila euro) valgono un po' meno rispetto a prima (rispettivamente 2,8 milioni di euro e 930mila euro). Tuttavia, erano previsti dei bonus extra legati al piazzamento nella classifica finale, ovvero ogni club riceve una somma basata sulla sua graduatoria al termine della prima fase.

Infine, i ricavi si completano con le somme derivanti dal pilastro "", un nuovo segmento concepito dalla UEFA per accorpare market pool (valore del mercato dei diritti televisivi) e il. La somma complessiva distribuita andrà divisa in due parti:(legata al mercato dei diritti tv continentale, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni;(legata al ranking storico/decennale, esclusi tuttavia i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia).

- In base a quanto sopra, Calcio e Finanza fornisce il dettaglio degli incassi dell'Inter per il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions:: 18,62 milioni di euro;: 9,7 milioni di euro;: 24,02 milioni di euro;: 7,36 milioni di euro;: 13,3 milioni di euro;: 2 milioni di euro;: 11 milioni di euro;