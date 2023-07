Milinkovic-Savic è partito, l'interesse per Immobile, per il momento, non ha portato a un affondo. La Lazio sta riflettendo sulle prossime mosse di mercato, sul centrocampista con cui sostituire il gigante serbo e sul regista che Maurizio Sarri ha chiesto per completare la sua squadra. E, in questo senso, c'è un nome su cui i biancocelesti stanno andando avanti con sempre maggiore convinzione: Leandro Paredes, per cui i contatti col Paris Saint-Germain vanno avanti alla ricerca della soluzione migliore.