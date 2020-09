Prima di campionato per l'Inter di Antonio Conte, che questa sera ospita a San Siro la Fiorentina. Al Match Program nerazzurro, Stefano Sensi spiega: "Sono un centrocampista e indosso la maglia numero 12. La storia è piuttosto semplice: il mio primo ruolo, quando ero bambino, è stato quello del portiere".



L'IDOLO - "Ho sempre adorato Xavi. Se dovessi mai incrociarlo sicuramente gli direi: 'Sei sempre stato il mio idolo, ho visto tutte le tue partite: il tuo modo di giocare mi ha incantato’".



ASSIST O GOL - "Se devo scegliere tra un assist e un gol non ho dubbi: scelgo l’assist! Fare il passaggio perfetto è una gioia e una soddisfazione enorme".



LA FASCIA - "A 18 anni ho indossato per la prima volta la fascia di capitano, a San Marino: è stata una grande emozione, in tribuna c’era tutta la mia famiglia a fare il tifo per me".



L'EXTRA CAMPO - "Fuori dal campo ho un talento speciale in cucina. Sono bravissimo, faccio dei dolci eccezionali. Purtroppo però non posso mangiarne molti".



LA TOP 5 NERAZZURRA - "Julio Cesar, il talento allo stato puro; Javier Zanetti, il capitano del Triplete; Sneijder, la scuola olandese si concentra tutta in lui; Ronaldo, nessuno come lui; Milito, ha sempre avuto un fiuto pazzesco per il gol".