Inter, senti Bento: "Voglio giocare in Europa, è il calcio migliore al mondo"

Protagonista in conferenza stampa, il portiere dell'Athletico Paranaense e della Nazionale brasiliananon nasconde la propria ambizione di approdare nel calcio europeo "Spero di poter giocare presto nel calcio europeo. Se arriverà una proposta ci penserò con molta attenzione e penserò al futuro. È giocando che si arriva in Nazionale e se lascio il Brasile voglio continuare a giocare per restare in Nazionale".

"Questo lavoro con i portieri va avanti da tanti anni. Il calcio è cambiato, si è evoluto. Ogni squadra già in qualche modo lo pretende, all'Atletico non è diverso. Qui non è diverso. È un lavoro integrato"."Quando si tratta del Brasile entriamo sempre come favoriti. La responsabilità è enorme, I portieri delle Nazionali devono essere sempre all'altezza. Spero di continuare a fare un grande lavoro, il portiere deve mantenere la regolarità. La responsabilità è aumentata però io mi sto divertendo".

La società nerazzurra ritiene da tempo Bento la sua prima scelta come vice-Sommer, ma la valutazione attorno ai 20 milioni di euro rende ad oggi la trattativa estremamente complicata. Motivo per il quale il club di Viale della Liberazione sta sondando anche le piste di Martinez del Genoa e di Okoye dell’Udinese.