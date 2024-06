Getty Images

Inter, tra Bento e Martinez spunta Okoye

19 minuti fa



L'Inter è alla finestra sul mercato dei portieri. I dirigenti nerazzurri stanno cercando un nuovo estremo difensore da affiancare allo svizzero Yann Sommer (36 anni il prossimo 17 dicembre), arrivato nello scorso mercato estivo per 6,75 milioni di euro dal Bayern Monaco.



In alternativa al brasiliano Bento Matheus Krepski (classe 1999) dell'Athletico Paranaense e allo spagnolo Josep Martinez (classe 1998) del Genoa, secondo Sky l'Inter si è interessata a Maduka Okoye (classe 1999) dell'Udinese.



Il nigeriano è sotto contratto fino a giugno 2027 con l'Udinese, che lo valuta sui 12 milioni di euro. Arrivato nello scorso mercato estivo dal club inglese del Watford, a metà stagione Okoye ha soffiato il posto da titolare all'italiano Marco Silvestri. Cresciuto in Germania nelle giovanili di Bayer Leverkusen e Fortuna Dusseldorf, ha giocato anche in Olanda allo Sparta Rotterdam.