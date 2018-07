Non sarà all'Inter il futuro di Nicolas Gonzalez. L'attaccante argentino classe 1997 di proprietà dell'Argentinos Juniors era stato trattato a lungo dai nerazzurri che stavano provando a completare il suo acquisto in sinergia con il Cagliari (per aggirare il problema dello status da extracomunitario), ma nelle ultime ore ha scelto lo Stoccarda.



Il club tedesco, infatti, gli ha garantito un ruolo da protagonista nell'immediato chiudendo con il club argentino un accordo sulla base di 8,5 milioni a cui si aggiunge, secondo Sky Sport il 12% sulla futura rivendita. Oggi il giocatore si è imbarcato ed è in volo verso Stoccarda dove effettuerà le visite mediche per poi firmare un contratto di 5 anni.