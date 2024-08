AFP via Getty Images

Inter, sfuma Sucic: affare fatto per la Real Sociedad

15 minuti fa



Luka Sučić sarà un nuovo giocatore della Real Sociedad, affare fatto con il Salisburgo. Come riporta Fabrizio Romano, trattativa finalizzata per 10 milioni di euro di base fissa, più una percentuale sulla rivendita pari al 10%. Contratto sino al 30 giugno 2029, visite mediche completate oggi.



Ricordiamo che Luka Sucic era uno dei profili seguiti con grande attenzione dall’Inter per il futuro. Il croato piaceva, e non poco, come possibile nuovo colpo a parametro zero della dirigenza targata Marotta-Ausilio-Baccin.



Sucic, che l’8 settembre prossimo compirà 22 anni, aveva il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con il Salisburgo e rappresentava un’opportunità per l’Inter. Chance sfumata, con la Real Sociedad che ha chiuso la trattativa.