Inter, Sucic può essere l'erede di Mkhitaryan: via libera di Oaktree, una differenza con Zielinski e Taremi

Un nome che mette d’accordo tutti, ma proprio tutti: area tecnica e proprietà.. Il croato piace, e non poco, e potrebbe essere il nuovo colpo a parametro zero della dirigenza targataSucic, che l’8 settembre prossimo compirà 22 anni, ha ile in caso di mancato rinnovo con il club austriaco rappresenterebbe un’opportunità che l’Inter coglierebbe al volo., come rivela Tuttosport: il croato, infatti, arriverebbe a parametro zero e avrebbe il 'plus' dell'etichetta di calciatore di prospettiva, una risorsa per il presente e il futuro della squadra di Simone Inzaghi. Luka Sucic potrebbe, dunque, proseguire la tradizione dei colpi a parametro zero dell’Inter, con

Nel caso in cui dovesse arrivare la fumata nera con il Salisburgo per il rinnovo, l’Inter dovrà battere la concorrenza di club di mezza Europa, sulle tracce del 21enne croato. Inoltre la società austriaca potrebbe trovare un acquirente da qui a gennaio per non perderlo a zero tra un anno.L’Inter, però, spera di arrivare a Sucic, che la prossima estate potrebbe raccogliere l’eredità dinel ruolo di mezzala sinistra, con l’armeno che a gennaio compirà 36 anni e nel suo ultimo anno di contratto (scade nel 2026) andrà gestito per evidenti ragioni anagrafiche.

Sucic offrirebbe ad Inzaghi anche un’alternativa dal punto di vista tattico: il croato può fare anche il trequartista e dunque potrebbe ricoprire varie posizioni in campo.Tanti fattori che promuovono la candidatura di Luka Sucic, un profilo in grado di unire dirigenza e Oaktree. L’Inter resta alla finestra e attende sviluppi sulla vicenda rinnovo, per capire se e quando sferrare l’assalto decisivo.