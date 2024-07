Inter: sfumato Cabal, torna di moda Vasquez del Genoa

AFP via Getty Images

Il passaggio didal Verona alla Juventus non sembra aver sorpreso l'Inter che pure da tempo aveva messo il 23enne colombiano nel mirino. Svanito lui il club campione d'Italia sembrerebbe aver già identificato un collega dal profilo simile in grado di completare il reparto arretrato di Simone Inzaghi.Tra i dirigenti nerazzurri sarebbe infatti tornato in auge un nome già sondato senza essere però approfondito un paio di settimane fa. Si tratta di, 25enne messicano del Genoa che come Cabal non solo è

Anche la valutazione del giocatore rossoblù è simile a quello del neo-juventino, aggirandosi attorno aiTutte caratteristiche che, secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, potrebbero indurre l'Inter a provare a fare nuovamente spesa nella Genova rossoblù, dopo essersi assicurata già le prestazioni dell'ormai ex portiere del Grifone Josep Martinez.