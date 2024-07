Getty Images

Inter, slittate le visite mediche di Josep Martinez

un' ora fa



Slittano le visite mediche di Josep Martinez con l'Inter. Il portiere spagnolo, in arrivo dal Genoa, non si sottoporrà nella giornata di domani, come inizialmente programmato.



L'arrivo a Milano dell'estremo difensore è previsto nei prossimi giorni: l'affare non è in discussione.



Nei giorni scorsi, Inter e Genoa hanno raggiunto l'intesa totale per il passaggio a titolo definitivo di Martinez sulla base di 13 milioni di euro più 2 di bonus.