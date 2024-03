Inter, Sommer: 'Inzaghi è un mostro. Su Thuram e la cucina italiana...'

Yann Sommer, portiere dell'Inter, parla al podcast Copa TS del presentatore televisivo Tommi Schmitt, grande tifoso del Borussia Monchengladbach, squadra nella quale l'estremo difensore svizzero ha militato dal 2014 al 2023. Sommer parte con un elogio all'organizzazione difensiva della squadra di Simone Inzaghi: "Come portiere, è pazzesco giocare dietro quelle linee. E se qualcuno riesce a passare, cerco di fare il mio lavoro. Lavoriamo molto bene come squadra, questo è il risultato. Ma a volte rimango scioccato quando guardo i numeri. In questo Inzaghi è un mostro: è molto attento ai dettagli, in ogni allenamento mira ad ottenere sempre il massimo".



Sommer poi passa a tracciare un parallelo tra l'Inter di oggi e il suo Borussia: "Lucien Favre è un tecnico completamente diverso. Ma nel mio primo anno al Gladbach abbiamo difeso molto bene anche quando siamo arrivati ​​terzi e abbiamo subito pochissimi gol. Abbiamo segnato abbastanza gol in attacco, ma siamo stati molto efficienti, i dettagli e i processi erano giusti. Mi è davvero piaciuto molto giocare nel Gladbach. Mi sono divertito moltissimo e avevamo una grande squadra. Ad un certo punto è arrivato il momento in cui ho sentito che avevo bisogno di una nuova sfida, e quando si è presentato il Bayern Monaco ho capito che dovevo dire subito sì".



In seguito, l'estremo difensore dell'Inter parla di Marcus Thuram, suo compagno di squadra ora all'Inter che in passato al Gladbach, squadra nella quale l'attaccante francese ha giocato dal 2019 al 2023: "Era bravo a Gladbach, soprattutto all'inizio. Poi gli è mancata un po’ di costanza. Penso che sia diventato più maturo, abbia lavorato molto su se stesso e sappia cosa è importante nelle partite per fare bene. Averlo in squadra è un vantaggio enorme".



Infine, due accenni alla vita extra calcio in Italia: "Finora non ho avuto la possibilità di immergermi veramente in questa vita milanese. Il cibo? Non importa dove ti trovi, lo noto anche ad Appiano: gli italiani cucinano in modo incredibile. Il cibo è molto importante, lo celebrano".