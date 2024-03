Inter, Sommer: 'Non contenti per la prestazione, sullo scudetto...'

Yann Sommer, portiere dell'Inter, commenta ai microfoni di Sky la vittoria dei nerazzurri per 2-1 contro il Genoa, nella 27esima giornata di Serie A. Con questo successo, l'Inter sale a 72 punti, a +15 sulla Juventus seconda in classifica.



"Come previsto, è stata una partita difficile - spiega l'estremo difensore svizzero -. Importante segnare quei due gol nel primo tempo contro un Genoa che stava bene. Importante centrare la vittoria. Bella questa coesione della squadra, dobbiamo continuare così. Tutto questo sta creando le giuste condizioni per subire pochi gol".



Sommer conclude così: "Scudetto vicino? Il nostro vantaggio è importante, ma ci sono ancora delle partite difficili da affrontare".



A Dazn, Sommer aggiunge: "Siamo contenti per il risultato, non tanto per la prestazione".