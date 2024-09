Inter, Sommer prepara il derby: "Non vi dico come tira i rigori Pulisic..."

Il portiere dell'Yannha rilasciato un'intervista a CBS Sports tra la sfida col Manchester City e quella contro il Milan. Ecco la sua considerazione sui calendari sempre più fitti: "E' una grossa discussione. Penso che la cosa più importante sia la salute dei giocatori. Cambia qualcosa nella programmazione dei club perché bisogna ruotare di più. Qualche anno fa potevi giocare tutta la stagione quasi sempre con gli stessi. Adesso hai 70 partite. Cambierà qualcosa ma alla fine vedremo come sarà questa prima stagione la nuova Champions e il Mondiale per club. Chi deve decidere dovrà prendere la giusta decisione".

"Onestamente non ci ho pensato più di tanto. All'inizio ho detto che potrebbe essere interessante il fatto che non devi giocare due volte contro ogni squadra quindi vedi più partite, più avversari. Vedremo come andrà""Molto importante preparare la partita e capire come giocano gli attaccanti. Come tirano, come pressano me e non solo. Devo studiarli per capire come reagire. Non vi dico da che parte tira i rigori Pulisic. In un derby sicuramente è importante capire come si tirano i rigori. Vedremo cosa accadrà"