Dopo aver sistemato la fascia destra con Hakimi, l'Inter cerca un rinforzo anche a sinistra. Emerson Palmieri del Chelsea rimane l'obiettivo numero uno, ma occhio alla new entry Ken Sema dell'Udinese. Sempre secondo Tuttosport, per la difesa Kumbulla (Verona) e Vertonghen (Tottenham) rimangono in cima alla lista.