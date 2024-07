Sampdoria, nodo Audero: titolare o cessione? Piace al Monza, la sua alternativa è...

Getty Images

Laè alle prese con una decisione importante riguardo il futuro del suo portiere, Emil. Nonostante la sua indiscussa abilità tra i pali, il pesante ingaggio dell’estremo difensore potrebbe spingere il club blucerchiato verso una cessione. Il suo stipendio risulta infatti eccessivo per la Serie B. La società, impegnata a mantenere in equilibrio il suo bilancio per via dei famosi 'paletti', sta valutando la posizione di Audero con attenzione.Alcune squadre di Serie A hanno mostrato interesse per Audero, tra cui il. Tuttavia, la Sampdoria non è disposta ad accettaree punta a monetizzare al massimo dalla cessione del portiere, anche perché la strada alternativa, ossia mantenerlo a Genova e affidare a lui le chiavi della porta, opzione che non dispiacerebbe né ai tifosi né ad Accardi. Nel caso in cui Audero dovesse partire, la Sampdoria sta già valutando alcune alternative. Tra i nomi considerati secondo Il Secolo XIX c'è quello di Samuele, attualmente in forza all'Empoli.

Perisan, classe 1997, ha 27 anni e ha dimostrato notevoli progressi nel corso della sua carriera. Cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese, ha avuto esperienze in prestito in diverse squadre, tra cui Pordenone e Carpi, prima di approdare. Con i toscani, Perisan non ha giocato molto ma il ds Accardi lo stima e lo avrebbe messo nel mirino.