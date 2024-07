Sampdoria, pressing su Tutino. Ma il piano B si chiama Mendy

AFP/Getty Images

La Sampdoria è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo, ma prima di poter effettuare nuovi acquisti, il club deve ancora vendere alcuni giocatori, nonostante la recente cessione di Manuel De Luca a 1,5 milioni e il milione incassato nell'affare Venuti. Il direttore sportivo Pietro Accardi sta lavorando per trovare la soluzione giusta ma la prima scelta per l'attacco blucerchiato è Gennaro, attualmente in forza al. Accardi sta cercando di convincere il club calabrese a cedere il giocatore, con cui ha già raggiunto un accordo per un contratto. Tuttavia, la trattativa con il Cosenza non è ancora conclusa e restano alcuni dettagli da definire. Se le negoziazioni dovessero fallire, la Sampdoria ha già un'alternativa pronta.

Il piano B della Sampdoria si chiama Alexandre. L'attaccante guineano, classe 1994, attualmente in forza al, ha impressionato nella scorsa stagione vincendo il titolo di capocannoniere della Ligue 2 francese con 22 gol. Mendy è un giocatore di grande fisicità e senso del gol, caratteristiche che potrebbero rivelarsi fondamentali per la Sampdoria. Mendy non è un nome nuovo per il calcio italiano: l'attaccante era già stato seguito dal Lecce in passato.