Inter su Ricci, sfida al Milan sul mercato: cosa cambia per Calhanoglu

Tra i migliori centrocampisti italiani della Serie A c'è. I riflettori del mercato sono già accesi sul classe 2001 che nel pareggio contro la Fiorentina ha toccato le 100 partite in granata: in tre anni è cresciuto, è maturato, ha fatto esperienza diventato anche una mezz'ala di qualità e inserimento.

- Per ora in casa nerazzurra è soltanto. L'estate scorsa il centrocampista turco ha respinto un interesse del Bayern Monaco, ma se a fine stagione dovessero farsi avanti altre big europee e dovesse partire,. Occhio al fattore Frattesi, però: perché in caso di cessione del classe '99 in questa sessione di mercato, l'Inter potrebbe reinvestire parte dell'incasso per portare subito Ricci in nerazzurro.

- Come detto, il Milan è la squadra che per prima ha messo gli occhi su Ricci e l'unica che - a oggi - ha avuto i primi colloqui per capire margini e costi dell'operazione. Il giocatore è consapevole dell'interessamento dei rossoneri e non solo, ma quando gli chiedono del suo futuro lui fa spallucce e sorride:

- L'interessamento per Ricci ha spinto il Torino ha rinnovare il contratto del centrocampista:. Sul contratto non c'è nessuna clausola rescissoria, ma le parti si sono accordate per un gentleman agreement - solo verbale, senza nulla di scritto - con il quale il Toro si impegna a far partire Samuele di fronte a proposte dai 20/25 milioni in su.