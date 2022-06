Intervistato da Tmw Radio, l’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha espresso la propria opinione in merito a Paulo Dybala.

“Tecnicamente non si discute, negli ultimi 30 metri ha una fantasia che hanno in pochi. Negli ultimi anni quello che non è andato è l’aspetto fisico. Dovesse tornare quello di tre anni fa mi sorprenderebbe, perché è mancato come intensità. Però abbiamo visto Kulusevski, magari era solo questione di allenamento”.