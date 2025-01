Getty Images

Inter, Taremi: "Deluso dalla finale di Supercoppa, avremmo potuto vincere facilmente"

16 minuti fa

1

L'Inter è tornata al successo nell'ultima sfida di campionato contro il Venezia (vinta per 0-1), dopo essere uscita sconfitta dalla finale di Supercoppa Italiana in terra araba contro il Milan. Un atto finale che ha lasciato qualche scoria in un componente della rosa nerazzurra.



L'attaccante dell'Inter Mehdi Taremi, infatti, è tornato sulla finale di Supercoppa Italiana persa contro il Milan, ai microfoni di Fbtv3: "La finale è stata una grande partita per me, ma al fischio finale sono rimasto deluso. Avremmo potuto vincere la partita facilmente, ma dopo il nostro secondo gol abbiamo perso il controllo della partita. Comunque questo è il calcio", le parole dell'iraniano, riportate su X dal giornalista Hatam Shiralizadeh.