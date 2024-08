Inter, Taremi salta la prima di Serie A? Chi gioca al suo posto

Inter via Getty Images

Uno stop muscolare ha messo ai box il nuovo attaccante, Mehdi. L'infortunio non è di quelli preoccupanti ma l'iraniano salterà un paio di settimane di allenamenti e quindi è in dubbio la sua disponibilità per laquando i nerazzurri saranno a Marassi contro ilL'exera partito alla grande nella pre-season, segnando già 5 reti nelle prime sgambate, poi il problema al bicipite femorale della coscia sinistra e l'elongazione che lo terrà in bacino di carenaggio per un po', probabilmente fino alla seconda uscita ufficiale della squadra di, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Contro il club di Gilardino si giocherà: Taremi potrebbe stringere i denti ed esserci ma la prudenza non è mai troppa in questi casi e nulla spinge a credere che i neo campioni d'Italia forzino il loro nuovo acquisto per quella data. Taremi sarebbe stato con buona probabilità, non avesse patito questo infortunio.Certo di una maglia è Marcus, appena rientrato ad Appiano, dopo degli Europei in chiaroscuro con la Francia. Al suo fianco è lotta aperta:è il favorito, anche se resta sul mercato.è reduce dagli impegni con l'Argentina e tornerà solo l', a una settimana dal match, a meno che non anticipi il suo rientro, rinunciando a qualche giorno di ferie. Defilato, un'altra opzione sarebbe quella dell'avanzamento diche lascerebbe spazio in mezzo ae giocherebbe quindi da seconda punta.