Getty Images

Inter, tentativo per Lunin: scenario chiaro

un' ora fa



Tra le priorità dell’Inter, in questa fase iniziale del calciomercato, c’è quella di trovare un numero 12 all’altezza della situazione e l'Inter non si preclude nessun obiettivo per il ruolo di vice-Sommer e titolare del futuro. Stando a quanto riporta Il Giorno, infatti, il club nerazzurro ha sondato anche Lunin, che nella prossima stagione dovrebbe tornare a essere un'alternativa a Thibaut Courtois nel Real Madrid.



Il tentativo nerazzurro sarebbe però subito caduto nel vuoto, una volta che l'entourage ha svelato l'imminente rinnovo dell'ucraino con i Blancos, a cui si legherà sino al 30 giugno 2029. Per il ruolo di vice Sommer, dunque, rimangono tre piste attive: Bento, Martinez e Okoye.