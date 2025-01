Inter: Thuram e Pavard recuperati per il Venezia, Bisseck non si allena

AFP via Getty Images

dopo il flop della finalissima della Supercoppa Italiana si prepara alla sfida in programma domenica 12 gennaio alle 15 contro ile in trasfeta al Penzo. Dal Bper Training Centre arrivano sia buone notizie che notizie non positive perche recupera due pedine fondamentali per il suo scacchiere tattico, ma che rischia di perderne un'altra in un reparto come quello difensivo falcidiato dagli infortuni.Le due buone notizie arrivano dai due francesi. L'attaccante si era fermato nel corso del primo tempo della semifinale di Supercoppa vinta contro l'Atalanta e aveva saltato la finale per un problema alla coscia. L'affaticamento è stato smaltito ed è tornato in gruppo. Stesso discorso anche per l'ex Bayern Monaco che però era fermo dalla gara di Champions League vinta contro il Lipsia e in cui subì una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Non si sono invece allenati, riporta Sky Sport i 3 giocatori infortunati ovvero il lungodegenteoltre ausciti malconci dalla preparazione e dalla prima parte della finalissima di Supercoppa. La brutta notizia invece arriva dache oggi non si è allenato, ma non dovrebbe svolegere esami strumentali, per un leggero affaticamento.