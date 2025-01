Lecce-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

(domenica 26 gennaio con calcio d'inizio alle ore 18) è una gara valevole per la 22ª giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. Dopo la vittoria contro l'Empoli, i campioni d'Italia si presentano a questa sfida al secondo posto in classifica con 47 punti, 27 in più dei padroni di casa, reduci dalla sconfitta per 4-1 a Cagliari.assistito da Lo Cicero e Ceccon con Cosso quarto uomo, Di Bello e Paterna al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Rafia da una parte e Dumfries dall'altra. Nel prossimo turno di campionato il Lecce gioca a Parma nell'anticipo del venerdì, domenica c'è il derby Milan-Inter dopo l'ultima giornata di Champions League mercoledì sera sempre a San Siro tra i nerazzurri e il Monaco.

Lecce-Inter.: domenica 26 gennaio 2025.: calcio d'inizio alle ore 18:00.DAZN - Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.: DAZN, Sky Go, NOW.(4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.Simone Inzaghi recupera Bisseck per la panchina, ma non Acerbi, Calhanoglu e Correa oltre al terzo portiere Di Gennaro. Un paio di ballottaggi di formazione: Barella o Frattesi e Asllani o Zielinski e Thuram o Taremi, possibile panchina per Dumfries (diffidato). Dall'altra parte Giampaolo deve fare a meno dell'ex milanista Rebic, squalificato. Assenti anche gli infortunati Banda, Berisha, Gaspar, Rafia e Marchwinski. Pierotti in vantaggio su Gallo, con l'arretramento di Dorgu, nel mirino del Manchester United sul mercato.

Lecce-Inter viene trasmessa in diretta sia su DAZN, sia su Sky. Nel primo caso si può scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K del satellite. In entrambi i casi la gara è accessibile tramite abbonamento.Lecce-Inter è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Valon Behrami su Dazn, su Sky telecronaca di Federico Zancan con commento Lorenzo Minotti, a bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.