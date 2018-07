Sistemate le questioni legate alle plusvalenze e al Fair Play Finanziario, l'Inter, che ha già messo in cantiere colpi importanti come de Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez, Politano e Nainggolan, vuole fare un altro regalo a Luciano Spalletti: un centrocampista. Qualità, quantità, fisicità ed esperienza da mettere in mezzo al campo. E i nomi, come scrive il Corriere dello Sport, sono due: Mousa Dembelé del Tottenham e William Carvalho dello Sporting Lisbona.



LA STRATEGIA PER IL BELGA...- Mousa Dembelé, ora impegnato al Mondiale col Belgio, è il preferito dall'allenatore dell'Inter, pronto ad accoglierlo anche ad agosto inoltrato. La situazione, però, rimarrà in stand by fino a metà luglio, il 13, giorno di chiusura del mercato cinese, interessato al belga. Se il centrocampista di Pochettino non dovesse andare in Cina, ecco che l'Inter sferrerebbe l'assalto decisivo: due anni di contratto in Italia al classe '87, poi altri due anni in Oriente al Jiangsu Suning. In scadenza nel 2019 con gli Spurs, la sua valutazione è di 25-30 milioni, con l'Inter che proverebbe a lavorare al ribasso.



...E PER IL PORTOGHESE - E William Carvalho? E' la prima alternativa. La società nerazzurra sta pensando di attendere che il centrocampista del Portogallo si svincoli (ha già fatto richiesta dopo l'aggressione subita dai tifosi) dallo Sporting Lisbona, ma nel frattempo ha fatto una prima offerta, da 10 milioni di euro, che è stata rispedita al mittente. Dembele o Carvalho, l'Inter non ha ancora finito.