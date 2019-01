L’arrivo di Beppe Marotta potrebbe essere il preludio alla nuova rivoluzione dell’Inter, panchina compresa. Un indizio importante per i betting analyst che, visti i deludenti risultati della squadra nell’ultimo mese, danno un’accelerata importante al primo colpo di spugna dell’ex dirigente bianconero. Il nome più caldo sul tabellone Sisal Matchpoint, come riporta Agipronews, è quello di Antonio Conte, con cui sarebbe già avvenuto il primo contatto e la cui quota è precipitata nelle ultime ore: il suo arrivo all’Inter al posto di Luciano Spalletti è passato da 12,00 a 2,00, con i nerazzurri che ora sono la prima scelta nelle scommesse sulla prossima squadra del tecnico pugliese. Rimane in scia, ma ora in seconda posizione, il Real Madrid, a 4,00, mentre il Manchester United è balzato a 9,00.