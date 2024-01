Inter, tutti i numeri senza Calhanoglu

Hakan Calhanoglu non sarà della sfida. Il centrocampista turco che, sino a qui, ha giocato tutte le partite di campionato e sempre da titolare, sarà assente contro la Fiorentina, a causa della squalifica rimediata per il cartellino giallo (era diffidato) preso contro il Monza. Ma come si comporta la squadra di Simone Inzaghi senza il cervello del suo centrocampo?



SENZA CHALA – Nelle ultime 53 partite in Serie A, l’Inter ha avuto una media di successi pari al 72%. Una media che crolla drasticamente quando il turco non è in campo, visto che, nello scorso campionato, è stato vinto uno sola dei cinque match nei quali non ha giocato (un pareggio e tre sconfitte). Ma c’è un dato che preoccupa ancora di più: l’Inter, infatti, in questa stagione, non ha mai vinto quando Calhanoglu non ha cominciato dal 1’: due pareggi contro Real Sociedad e Benfica in Champions League e una sconfitta contro il Bologna, che è costata l’eliminazione in Coppa Italia, durante il turno degli ottavi di finale.



DATI STAGIONALI - Venti presenze consecutive scandite da nove gol e tre assist in Serie A, alle quali aggiungere altre due in Supercoppa Italiana (con una rete) e altre quattro in Champions League (sempre con una marcatura).