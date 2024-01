Inter, Darmian e Calhanoglu stanno bene. Dubbio Bastoni per Inzaghi: la probabile per il Napoli

Pasquale Guarro

Archiviata la pratica Lazio con una delle prestazioni più brillanti della gestione Inzaghi, l’Inter prepara la finale di Supercoppa con l’obiettivo di eguagliare il record di tre successi consecutivi, che per adesso appartiene al solo Milan. Opposto ai nerazzurri, il Napoli di Walter Mazzarri, quasi sicuramente nella nuova veste disegnata dal tecnico toscano, tornato al marchio di fabbrica e a quella difesa a tre che almeno inizialmente aveva lasciato in soffitta al fine di non stravolgere alcuni concetti Spallettiani che avrebbe voluto riportare alla luce dopo lo sciagurato periodo Garcia. Le due formazioni si ritrovano dopo la sfida di campionato, a Napoli finì 0-3 in favore dei nerazzurri con le reti di Calhanoglu, Barella e Thuram, ma quella di domani sarà una partita diversa, a partire dal contesto, come ha spiegato lo stesso Inzaghi in conferenza.



CONFERME - L’idea del tecnico nerazzurro è quella di mettere mano il meno possibile alla formazione schierata giovedì, fatta ovviamente eccezione per chi non è uscito al 100% dalla sfida contro la Lazio. Tra questi ci sono Mkhitaryan e Bastoni, con l’armeno che sta nettamente meglio rispetto al difensore, che alla vigilia si è allenato con una seduta di scarico pedalando in Cyclette. Se Inzaghi deciderà di risparmiare l’ex Atalanta e Parma, dovrà scegliere tra due alternative possibili: Acerbi come braccetto a sinistra con de Vrij al centro o Carlos Augusto come braccetto, proprio come era accaduto a Napoli, dove il calciatore brasiliano ha disputato da terzo di difesa quella che ad oggi è la sua miglior partita da nerazzurro.



LA PROBABILE - Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.