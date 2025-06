Inter, Woltemade una pepita d'oro col prezzo alle stelle: va monitorata la situazione Taremi

Getty Images

L’Inter si sta riorganizzando, l’addio di Simone Inzaghi ha colto la dirigenza parzialmente impreparata, come ha spiegato lo stesso Marotta, il quale ha scelto di affidare la panchina a Cristian Chivu.E quando parliamo d’attacco il pensiero vola chiaramente a Mehdi, l’iraniano arrivato a parametro zero dal Porto che ha firmato un triennale a circa 3,5 milioni di euro a stagione.un gol in campionato, uno in Supercoppa e uno in Champions. Un contributo nettamente insufficiente viste le risorse impiegate per lui, un apporto che ha Indotto la dirigenza a considerare una cessione anticipata rispetto agli anni di contratto.

E qui si ripropone un problema che già un anno fa si era presentato con Correa:, sciorinata ai quattro venti in ogni intervista fin qui rilasciata. Un rifiuto, quello dell’iraniano, che fa da tappo al mercato nerazzurro, esattamente come avevano fatto tappo a loro tempo sia Arnautovic che Taremi.perché ci si ritrova costretti a lavorare con un calciatore su cui non credi più a sufficienza e in più non hai le risorse per sostituirlo andando ad aggredire il mercato.

. In viale della Liberazione lo stimano molto, in patria c’è chi lo ritiene già il nuovo Ibra e proprio per questo la sua valutazione è già attualmente molto molto alta. Prezzo destinato a salire viste le premesse dell’Europeo Under 21 (ieri tripletta). Per lo Stoccarda è una pepita d’oro, il club è certo che entro un paio d’anni le big di Premier potrebbero svenarsi per lui come accaduto per Florian Wirtz. L’Inter lo guarda con interesse, ma. Somma difficilmente raggiungibile dall’Inter, che. Fattore da non sottovalutare, se non si vuole correre il rischio di incappare nella frustrazione di un Correa bis.