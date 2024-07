Inter, UFFICIALE: altro prestito per Vanheusden

La notizia era già nell'aria da tempo, ma ora è anche diventata ufficiale. L'avventura diconanche per questa stagione non è neanche cominciata. Il difensore centrale belga classe 1999 aveva già svolto le visite mediche per trasferirsi ancora una volta in Belgio dopo che alla fine della passata estate lo Standard Liegi scelse di non riscattarlo. Questa volta però la squadra è il Mechelen.Il club nerazzurro ha ufficializzato la formula dell'operazione che sarà ancora una volta in prestito, ma con un diritto di riscatto prefissato. All'Inter il contratto è in scadenza il 30 giugno 2026 e ha un costo residuo di 6 milioni di euro a bilancio.

FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo con opzione di Zinho Vanheusden al KV Mechelen #ForzaInter — Inter (@Inter) July 25, 2024

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Zinho Vanheusden al KV Mechelen. Il difensore classe 1999 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione.