| ANNUNCIO @hakanc10 è il nuovo giocatore dell'Inter!



. Lo annuncia il club nerazzurro tramite una nota apparsa sul sito: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Hakan Çalhanoğlu: il centrocampista classe 1994 ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. #WelcomeHakan".Il turco, dunque, si lega all'Inter per tre anni. Per lui pronto un contratto da. Questo, sui social, il post del centrocampista.