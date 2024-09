Getty Images

Inter, ufficiale la cessione di Salcedo all'OFI Creta: i dettagli e la formula

56 minuti fa



L'Inter cede Eddie Salcedo. Dopo un'estate in cui non si era riuscito a trovare una sistemazione all'attaccante classe 2001 di proprietà dei nerazzurri, ecco la svolta sul gong finale del mercato greco, che scadeva oggi. Il giocatore, infatti, si trasferisce all'OFI Creta, squadra che milita proprio in Grecia, nella prima divisione. La formula per il trasferimento dell'attaccante in scadenza con l'Inter a giugno 2025 è quella del prestito secco fino a fine stagione.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato ufficiale diramato dall'OFI Creta: "PAE OFI 1925 annuncia l'accordo con l'Inter per il prestito annuale del calciatore Eddie Salcedo. L'attaccante 22enne (nato l'1 ottobre 2001 a Genova), ha collezionato 52 presenze in Serie A italiana con Spezia, Hellas Verona, Genoa, mentre è stato inserito più volte nella rosa dell'Inter. Ha inoltre giocato 33 volte in Serie B e 11 partite nella Liga 2 spagnola. È stato con U21, U20, U19 della Nazionale Italiana, essendo cresciuto nelle giovanili di Genoa e Inter. Eddie, benvenuto nella famiglia OFI!"