Dalle parole ai fatti., quando sarà aperto un questionario on line per i tifosi. Entro fine mese arriverà l'annuncio dei nuovi soci: un gruppo di interisti noti, che acquisteranno una piccola quota. Poi a settembre ci sarà un incontro pubblico a Milano.S.r.l., spiega:Per rafforzare l'Inter con capitali forniti da noi tifosi, integrati da risorse di investitori istituzionali, in un quadro economicamente sostenibile., già informata dell'iniziativa. Il nostro unico scopo è sostenere la squadra che amiamo."Il primo passo sarà simbolico.: sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi. Ci aiuteranno a far conoscere il progetto"."Vogliamo misurare quanto interesse ci sia per la nostra iniziativa. Abbiamo incaricato IQUII e la sua Sport Intelligence Unit di condurre uno studio approfondito in proposito. Venerdì 25 giugno sarà messo on line sui canali social e web, e rilanciato da media partner, un questionario sull’azionariato popolare tramite cui anche i tifosi interisti potranno far conoscere la propria opinione, in via informale"."Se, come pensiamo, ci sarà sufficiente interesse da tutte le parti coinvolte, inclusa la proprietà, dopo aver definito i dettagli tecnici dell'operazione, richiederemo le necessarie autorizzazioni da tutti gli organi competenti per poi iniziare la raccolta di risorse dai tifosi e da altri. Questo richiede diversi mesi, anche se l'esatta tempistica dipenderà dai dettagli tecnici della operazione"."In ogni caso, pensiamo chePer discuterlo in una visione strutturale, di lungo termine,A questo punto, si parte!