Inter, ufficiale: Zanotti ceduto a titolo definitivo

Getty Images

Dopo aver giocato la scorsa stagione in prestito al San Gallo, il terzino destro italiano classe 2003 resta in Svizzera, ma si trasferisce al Lugano. Con cui ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni fino a giugno 2028.Nel 2017, Mattia Zanotti (1m72) è passato dal Brescia all’Inter, dove ha fatto tutta la trafila delle selezioni giovanili. Il 12 dicembre 2021, nella vittoria casalinga per 4-0 a San Siro contro il Cagliari, il giovane difensore ha debuttato in Serie A con la maglia nerazzurra entrando in campo all’83’ al posto di Ivan Perisic. Complessivamente, ha disputato tre partite con l’Inter nel massimo campionato italiano. Mattia Zanotti fa anche parte della Nazionale italiana Under 21.

Carlos Da Silva, Chief Sports Officer del Lugano, commenta: “Con Mattia siamo riusciti a ingaggiare uno dei migliori giocatori del nostro campionato e uno dei terzini più promettenti a livello europeo. Siamo molto felici di aver convinto Mattia a sposare il nostro progetto sportivo. Con lui possiamo contare su un laterale difensivo moderno, forte tecnicamente, ben preparato sul piano difensivo e dotato di grande personalità. Zanotti si distingue per la sua velocità e per la sua propensione al gioco d’attacco”.