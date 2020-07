L'Inter può sacrificare Skriniar e Brozovic sul mercato in uscita. A centrocampo il primo obiettivo rimane Tonali: i nerazzurri sono in pole rispetto a Juve e Milan, hanno da tempo l’accordo col giocatore e i rapporti buoni con Cellino dovrebbero fare il resto (l’Inter vorrebbe chiudere a 35 milioni complessivi fra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus).



Ma Conte vuole due rinforzi in mezzo, a fronte delle uscite quasi scontate di Vecino e Borja Valero (in scadenza di contrattp). Sempre secondo Tuttosport, l'allenatore si aspetta un big con esperienza internazionale e oltre al solito Vidal, al sogno Kanté e l’opportunità Ndombelé, attenzione al francese Tolisso del Bayern, club che potrebbe essere interessato proprio a Brozovic.