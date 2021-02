Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, parla alla Bobo Tv, canale Twitch di Cristian Vieri, soffermandosi sulle difficoltà di Lukaku: “Demiral, De Ligt hanno fatto molto bene, non ho mai visto Lukaku così tanto in difficoltà. Dal punto di vista difensivo la Juve ha fatto una gran partita. Conte all'inizio ha provato a cambiare il suo modo di giocare, poi si è messo sul sicuro tornando con il 3-5-2, a inizio campionato era propositivo ma prendeva tanti gol”.