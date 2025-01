Inter, una giovane tifosa abbraccia Frattesi in lacrime: "Marotta, non lo venda!"

AFP via Getty Images

L'è partita alla volta di Venezia, dove disputerà domani la propria gara nella prima giornata di ritorno di Serie A; l'occasione è ghiotta per gli uomini di Simone Inzaghi, che possono rialzarsi dopo il ko in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan staccando l' Atalanta fermata a Udine. Potrebbe trattarsi di una delle ultime partite in nerazzurro per: nonostante i problemi per Mkhitaryan e Calhanoglu, l'ex Sassuolo dovrebbe partire in panchina a vantaggio di Zielinski e Asllani.Nel frattempo, si fanno più insistenti le voci di mercato che lo accostano alla Roma: al momento della partenza per Venezia, davanti la stazione di Rho Fiera,nerazzurra ha fatto sentire la propria voce al presidente Beppe Marotta:

“Non venda Frattesi”: la richiesta di una tifosa al presidente Marotta prima della partenza per Venezia pic.twitter.com/FPyXmc0nVo — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) January 11, 2025

La stessa tifosa, dopo aver chiesto a Marotta di non vendere Frattesi, scoppia in lacrime tra le braccia del centrocampista nerazzurro che la consola pic.twitter.com/ixaP34ue63 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) January 11, 2025

Quindi, la stessa ragazzina, evidentemente preoccupata per la possibile partenza del proprio beniamino,da lei per qualche passo.