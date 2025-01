Roma, si scalda l'asse con l'Inter per Frattesi: prossima settimana la prima offerta

La trattativa trae Inter per Davidesta per decollare. Il giocatore piace tanto ai giallorossi e questa non è una novità, ma nelle ultime ore c’è stato più di un contatto tra i club. La visita dia Milano non è stata casuale. I nerazzurri non chiudono le porte all’eventuale trasferimento e preferiscono cederlo alla Roma piuttosto che al Napoli che viene considerata una rivale per lo scudetto.La richiesta è alta: Marotta chiede 45 milioni di euro senza l’inserimento di contropartite. I giallorossi vorrebbero inserire nella trattativa Cristante, anche in prestito. L’idea è stata presa in considerazione ma per ora non ancora accettata. E? All’Inter piace ma a gennaio non si muove. “Non ho mai pensato di andare via “, ha detto a La Gazzetta dello Sport.

– In caso di un ‘no’ per l’inserimento dinella trattativa, i Friedkin tenteranno lo stesso di prendere Frattesi proponendo o un prestito con obbligo di riscatto o un pagamento dilazionato in più anni. L’Inter non chiude alla cessione del giocatore che con Inzaghi non sta trovando spazio.è tornato a Roma nella giornata di ieri, dopo la gara col Bologna si tornerà a parlare con l’Inter die non solo. I giallorossi hanno chiesto informazioni anche per Buchanan. La Roma lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto.

