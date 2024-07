Inter, novità per Correa: si muove la Lazio

non rientra più nei pianiNonostante l'attaccante argentino in questi giorni si stia allenando con continuità e stia prendendo parte da titolare alle amichevoli che la squadra allenata da Simone Inzaghi sta disputando, infatti, per lui il futuro non sarà con la maglia nerazzurra numero 11 (scelta dovuta di inizio stagione) addosso. La società di Viale della Liberazione si sta muovendo da tempo per trovare una via d'uscita dal contratto che scadrà il 30 giugno 2025, ma un appiglio, in queste ore, si sta creandoLa società di Claudio Lotito è alla ricerca di un giocatore offensivo, di. Il primo nome sulla lista del ds Fabbiani è quello di, per cui ilcontinua a chiedere cifre importanti. E allora l'idea di portare a Roma il figliol-prodigo cheindicò come grande obiettivo nella sua prima estate da allenatore all'Inter si sta facendo sempre più largo.- L'Inter pagò Correa fra prestito, riscatto, bonus e commissioni, addiritturaOggi,La Lazio non è sola, anche il Sivilgia si è informato, ma la certezza è che Lotito proverà a strappare uno sconto su almeno uno dei due parametri: o il cartellino o l'ingaggio.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

L'alternativa a una cessione in casa Inter resta quella di una risoluzione consensuale dell'attuale accord. Una scelta che porterebbe sicuramente a una minusvalenza a bilancio compensata dal risparmio sull'ingaggio. Per Correa, a differenza di quanto accaduto con Alexis Sanchez, infatti, l'Inter non può rescindere senza pagamento di penali o buoneuscite. Negli accordi con il Tuco, infatti, non è presente alcuna clausola di svincolo esistente invece per il cileno.