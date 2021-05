In una lunga intervista concessa a TNT Sports, Arturo Vidal ha parlato anche del suo futuro, e non solo.



Sui grandi attaccanti: "Haaland è un buon giocatore, ma gioca solo da un anno. Non si può paragonarlo a Lukaku, Lautaro o Mbappé, che sono un gradino più in alto di lui. E molto più in alto sono Lewandowski e Suárez, che hanno ancora grande qualità e vivacità. Sono i migliori al mondo".



Sul futuro: "Io rispetto molto l'Inter, sono diventato campione qui, non posso pensare ad altro adesso. Io mi concentro sul ritorno in campo, essere al cento per cento all'Inter, in Nazionale. Poi, andrò in vacanza, parlerò con il agente e valuterò le opzioni. Ma sono a mio agio, felice. Di Fernando (Felicevich, ndr) mi fido come di mio padre, mi ha aiutato da quando ho iniziato nel Colo Colo. Sono ancora felice qui per un anno e poi sceglierò dove andare".