Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha parlato all'uscita della sede del club nerazzurro dopo l'incontro con l'ad Beppe Marotta e il resto della dirigenza: "Gli allenamenti proseguono bene, stiamo migliorando la condizione fisica. Mercato? Se ci saranno delle opportunità i dirigenti saranno in grado di trovare i migliori talenti. Tutto va bene, è normale che i giornali parlino in questo periodo di trattative"



SU ICARDI - "Icardi è il nostro capitano, parleremo del contratto ma non ci sono problemi. Non ci facciamo condizionare da quello che dicono i giornali. Sicuramente parleremo con lui, è un giocatore davvero professionale"