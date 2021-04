. Pronta a festeggiare lo scudetto (per la certezza aritmetica bastano 8 punti nelle ultime 6 giornate di campionato), ma ancora alle prese con i problemi societari. In ogni casodi euro necessario per rilevare il 31,05% del club nerazzurro in mano a LionRock. In lizza ci sono gli statunitensi di Fortress, King Street Capital Management e Bain Capital Credit. Zhang gli darà in pegno il 100% della scatola lussemburghese (la Great Horizon) che controlla l'Inter. Senza dimenticare che i ricavi di Inter Media & Communication sono già posti a tutela deidi euro complessivi. E che la famiglia, ma non potrà limitarsi a salire sul carro dei vincitori. Come ha detto Antonio Conte, il presidente cinese dovrà fare chiarezza anche e soprattutto per i tifosi. Nella GALLERY eccoper lui.1)