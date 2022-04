. Evidentemente il centrocampista francese è abituato troppo bene e non sa cosa voglia dire per davvero giocare in 11 contro 12, ma non si può fargliene una colpa. Infatti è nato nel 1995 ed è arrivato in Italia nel 2019, quindi non può conoscere la storia del calcio italiano prima di Moggiopoli. E poi in tutta la sua carriera, fatta eccezione per 4 mesi in prestito al Tolosa nel 2013, ha giocato soltanto in grandi squadre trattate con i guanti bianchi dagli arbitri: Paris Saint-Germain, Juventus e Francia per un totale di 387 presenze senza mai essere espulso... Ieri,Marotta ha scelto lui per il dopo Conte dopo aver incassato il no di Allegri, che ha preferito tornare a Torino anche alla panchina del Real Madrid. Nelle interviste del dopo-partita l'allenatore toscano ha preferito non parlare dell'arbitro, ma è voluto tornare sull'eliminazione dalla Champions League. Spiegando come, dopo aver rivisto la gara persa 3-0 in casa col Villarreal, abbia avuto la conferma che i giudizi di giornalisti e opinionisti italiani siano stati sbagliati per l'ennesima volta: "Non ne azzeccano mai una". Contento lui... La realtà dice cheEppure, dopo la cessione dial Chelsea per 115 milioni di euro, sono arrivatia titolo gratuito dalla Roma,per 30 milioni dalla Lazio e a gennaioin prestito dal Genoa con un saldo di 85 milioni in attivo. Invece la Juve ha persotornato al Manchester United per 15 milioni, ma ha preso prima(per 1,5 milioni dal Santos) e(valutato 35 milioni tra prestito biennale e riscatto) in estate e poi a gennaio ha investito oltre 80 milioni percon un saldo passivo di oltre 100 milioni. Quindi ci sono 185 milioni di differenza.L'allenatore nerazzurro si è presentato senza voce alle interviste del dopo-gara, quando ha voluto evidenziare la disparità di trattamento ricevuta all'andata a San Siro, dove era stato allontanato dal campo eIl che aumenta i rimpianti dei bianconeri (se Allegri avesse avuto sempre questo coraggio nello schierare una formazione così offensiva...) e diminuisce quelli nerazzurri per i passi falsi che hanno portato al sorpasso in testa alla classifica del Milan:comunque.Anche se la benzina sembra essere finita, quella che non finirà mai è la voglia di difendere il tricolore sul petto con il cuore, con i denti e con le unghie. Vedere per credere l'azione palla al piede di uno stremato Barella che è andato via a 3 juventini, tra cui Rabiot.