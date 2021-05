Intervistato da Kiss Kiss Napoli Vincenzo Morabito, l'intermediario che si occupa del futuro di Olivier Giroud in scadenza con il Chelsea, ha aperto ad un possibile approdo in Serie A.



"Olivier può venire in Italia, nonostante il Chelsea stia provando a rinnovare. Ma ancora non c'è niente di concreto. Vedremo cosa accadrà con Edin Dzeko e Romelu Lukaku: se lasceranno Roma e Inter, Giroud potrebbe approdare in Italia".