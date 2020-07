Nell'arco di un anno praticamente tutte le big di Serie A si sono avvicinate ae nonostante il campionato austriaco sia ormai terminato, non si placano i rumors di mercato attorno a lui. Certo l'uscita di scena didalcambia molte delle strategie presenti e future attorno a lui che, di fatto, si era promesso ai rossoneri, ma per tutti i club di Serie A il centrocampista classe 2000 delresta un affare da non lasciarsi scappare.- La prima volta che il suo nome è piombato con forza nei rumors di mercato italiani fu a gennaio 2019. Szoboszlai era infatti uno dei tanti nomi presenti sul celebreIl club bianconero non ha mai affondato il colpo nonostante allora il suo cartellino valesse cifre abbordabili. Poi fu la volta della, conche lo corteggiò per un'estate inter prevedendo l'addio, poi sfumato, di Milinkovic Savic.lo ha visionato nel corso dell'autunno successivo e già dallo scorso inverno sia ilche ilcontattarono il suo entourage per portarlo in Italia.fu a un passo dall'acquisto, ma Elliott negò l'investimento rimandando il tutto a questa estate.- E ora? Napoli e Milan sono ancora alla finestra anche se i contatti con Ranginck sono ormai il passato e possono favorire l'inserimento di club anche esteri come PSG, Atletico Madrid e Chelsea. C'è però una certezza ed è quella cheè il suo rendimento dal ritorno in campo post-Covid-19 e a soli 19 anni resta uno dei migliori interpreti di un ruolo in cui c'è sempre grandissima richiesta. Può giocare sia da mezzala che da trequartista e, all'occorrenza, anche da esterno. Ma i dati più importanti e che fanno di lui un giocatore da non lasciarsi scappare sono senza dubbio le cifre necessarie ad acquistarlo.Un colpo a tutti gli effetti, chi farà la prima mossa?