Dopo la vittoria conquistata per 2-0 contro il, l'allenatore dell'Simoneha analizzato la sfida ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:- "I miei complimenti al Como. Ha fatto un'ottima gara. Loro, però, hanno trovato un'Inter solida che ha concesso pochissimo.. Sapevamo che nel secondo tempo avremmo potuto vincerla".- "Ha lavorato bene con me e con lo staff.. E' in un ottimo momento, ci sta aiutando e deve continuare così".

- "ma lui sta lavorando molto bene. Giovedì ha fatto 90 minuti. Poi bisogna fare delle scelte per il bene dell'Inter. Ha fatto quello che gli ho chiesto e sto alternando diversi giocatori. Non dobbiamo guardare le classifiche, ma andare passo per passo".- ". Io posso solo dire che lunedì a Roma lui era stato uno dei più positivi. Gli attaccanti devono fare gol ma lui sta facendo un grandissimo lavoro. Ai centravanti noi chiediamo tanto. L'anno scorso quando tirava faceva gol, adesso non è fortunatissimo, ma deve continuare a lavorare così".

- "Abbiamo tante partite ravvicinate e stiamo alternando tanto. In attacco e a centrocampo siamo coperti. In difesa, invece, stiamo un po' faticando.".