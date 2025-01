Ipswich Town, ufficiale Godfrey dall'Atalanta: il comunicato

Getty Images

La notizia era nell'aria e adesso è arrivata anche l'ufficialità da parte del club:è un nuovo giocatore dell'. Il difensore inglese torna in Premier League in prestito dall'fino al termine della stagione, diventando il primo acquisto dei Blues nella sessione di calciomercato di gennaio.Questo il comunicato del club inglese: "L'Ipswich Town è lieto di annunciare l'ingaggio in prestito del difensore Ben Godfrey.Ben, 26 anni, arriva dall'Atalanta, un club italiano, con un contratto fino alla fine della stagione, diventando il primo acquisto dei Blues nella sessione di calciomercato di gennaio.

Il nazionale inglese con due presenze ha maturato una notevole esperienza in Premier League sia con il Norwich City che con l'Everton, prima di passare in Serie A in estate e ritrovare i suoi nuovi compagni di squadra nei prossimi giorni".Questeda nuovo giocatore dell'Ipswich Town: "Sono stati un paio di giorni emozionanti e sono semplicemente felice di aver firmato e non vedo l'ora di incontrare i ragazzi e iniziare".